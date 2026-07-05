Appalto per gestire sette cimiteri

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Montevarchi ha deciso di affidare il servizio di gestione dei sette cimiteri comunali per i prossimi anni. La gara riguarda le operazioni cimiteriali e le attività collegate. L’appalto coinvolge le strutture di sepoltura e manutenzione. La scelta del fornitore sarà formalizzata nei prossimi mesi. La gestione sarà affidata a un’azienda scelta tramite procedura di gara pubblica.

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Il Comune di Montevarchi si prepara ad affidare per i prossimi anni il servizio di esecuzione delle operazioni cimiteriali e delle attività connesse nei sette camposanti comunali. Con una determina del terzo settore Lavori Pubblici e Ambiente è stata infatti approvata la documentazione definitiva e dato il via alla procedura aperta telematica che porterà all’individuazione del nuovo gestore che avrà l’onere di portare avanti il tutto per questo importante lasso di tempo. L’appalto riguarda i cimiteri del capoluogo, Levanella, Levane, Moncioni, Rendola, San Marco e Caposelvi e comprende tutte le principali attività cimiteriali, dalle inumazioni alle tumulazioni, fino alle esumazioni, estumulazioni e ai servizi connessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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