ancora furti di rame nei cimiteri

Due cimiteri sono stati colpiti da una serie di furti di rame. La banda di ladri ha preso di mira le tombe di Moresco e Monterubbiano, causando danni economici e morali alle strutture. Le autorità stanno indagando sugli episodi che si sono verificati negli ultimi giorni. Nessuno è stato ancora fermato. Le forze dell'ordine stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni. I furti di rame nei cimiteri sono stati segnalati anche in altre zone nelle settimane precedenti.

Presi di mira i cimiteri di Moresco e Monterubbiano, dove una banda di ladri ha compiuto una serie di furti di rame, causando danni economici e morali ai luoghi di sepoltura. Nel mirino dei malviventi sono finiti i ‘discendenti’, ovvero i tubi pluviali in rame che convogliano l’acqua piovana dai tetti delle strutture cimiteriali, presenti nelle cappelline e nei manufatti funerari. Asportata anche una scossalina, elemento metallico di protezione dei bordi delle coperture, con conseguenti danneggiamenti alle superfici in marmo. I malviventi avrebbero agito con ogni probabilità nel corso della giornata di giovedì in entrambi i luoghi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Cremona, maxi furto di rame al cimitero: sicurezza sotto accusa

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