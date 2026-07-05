Il club ha annunciato il rinnovo del contratto di Luca Zanon, terzino classe 1996, che resterà in squadra per un altro anno. Con lui, anche altri quattro giocatori hanno firmato il prolungamento, tra cui Francesco D’Orsi, Isaia Lattarulo, Lorenzo Polvani e Gabriel Furghieri. La rosa del team si sta definendo con queste conferme, mentre non sono stati comunicati ulteriori aggiornamenti sui nuovi acquisti o eventuali partenze.

Il quinto confermato in casa Ac Prato risponde al nome di Luca Zanon. Anche il terzino classe ‘96 vestirà almeno per un altro anno la casacca biancazzurra, così come Francesco D’Orsi, Isaia Lattarulo, Lorenzo Polvani e Gabriel Furghieri. L’ex Aglianese ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2027, dopo aver vissuto una stagione da 35 presenze e quattro assist, considerate tutte le competizioni. La rosa dei lanieri prende quindi sempre più forma. Anche perché, oltre ai calciatori già citati, ci sono da considerare Giacomo Risaliti e Mattia Fiorini, che hanno già il contratto per la prossima annata, come sottolineato dal direttore sportivo Gianluca Berti in occasione di un’intervista a TuttoPrato Summer Talk. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Prato.

© Lanazione.it - Anche Zanon resta al Prato. La rosa si sta delineando

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Thuram parte o resta alla Juventus? Si sta delineando questo scenario per il futuro del centrocampista franceseIl futuro di Thuram alla Juventus si sta chiarendo: il centrocampista francese potrebbe rimanere in rosa.

Ricina, "Il superteste è il prof della flebo": clamoroso, cosa si sta delineandoUn testimone chiave potrebbe avere un ruolo centrale nelle indagini sulla scomparsa di una donna e della figlia.

Temi più discussi: Noale, La musica di Zanon diventa speranza per l'Africa; Confcommercio Veneto: Massimo Zanon eletto nuovo presidente; Quartieri Vicenza, centrodestra: Riforma urgente e tavolo con l’assessore; Anche Zanon resta al Prato. La rosa si sta delineando.

Anche Zanon resta al Prato. La rosa si sta delineandoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net

Zanon also remains at Prato. The squad is taking shape.Risaliti and his teammates will be announced in July. Group? I'd like one with as few teams as possible that could threaten us in the fight for the top spot, Berti quipped. There will definitely be ... sport.quotidiano.net