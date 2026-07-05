Durante la trasmissione TennisMania, un giornalista di Eurosport ha commentato le difficoltà di Jannik Sinner nel trovare il colpo vincente durante Wimbledon. Ha osservato che il tennista potrebbe essere più stanco o che il ritmo di gioco sia più lento rispetto a prima. La discussione si è concentrata sull’andamento del giocatore nel torneo, in particolare sulla vittoria contro Brooksby negli ottavi di finale.

Nella puntata di TennisMania relativa a Wimbledon, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha analizzato soprattutto la crescita di Sinner lungo il torneo, anche alla luce della vittoria ai sedicesimi contro Brooksby. Due dei tennisti tra quelli sconfitti a sorpresa nei sedicesimi: “ Jodar e Fonseca hanno avuto un percorso identico tra Parigi e Londra, non sono sorpreso dalla sconfitta di entrambi, anche se pensavo che Jodar potesse portarla a casa “. La prestazione di Sinner contro Brooksby: “ Su Sinner ho letto pareri contrastanti, io ho visto un miglioramento rispetto alle partite precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ambesi: “Vedo più difficoltà in Sinner nel trovare il diritto vincente, non so se sia più arrotato o viaggi più piano”

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