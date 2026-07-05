Allerta meteo piogge e temporali sull’Italia Le zone colpite

Le previsioni annunciano piogge e temporali su diverse regioni italiane all’inizio della settimana. Le aree interessate sono soggette a rovesci improvvisi e raffiche di vento. Dopo giorni di tempo stabile, si registrano condizioni instabili con temporali locali che coinvolgono zone specifiche. La situazione meteorologica si mantiene variabile, con precipitazioni che si intensificano in alcune zone. Le allerte meteo sono state attivate per monitorare le eventuali criticità.

L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal ritorno del caldo intenso su gran parte dell’Italia, ma insieme all’aumento delle temperature tornerà anche il rischio di temporali improvvisi. Per la giornata di lunedì 6 luglio la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla in diverse aree del Centro-Sud, dove nelle ore più calde sono attesi fenomeni anche intensi legati all’instabilità pomeridiana. Mentre l’anticiclone favorirà un deciso rialzo termico con valori superiori ai 35 gradi in molte zone del Paese, alcune regioni dovranno fare i conti con rovesci e temporali di calore. Secondo il bollettino della Protezione civile, l’allerta meteo gialla per rischio temporali riguarda ampie zone dell’ Abruzzo e alcune aree di Basilicata, Marche e Molise. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Allerta meteo: forti piogge e temporali molto forti

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