Durante un incontro pubblico a Casaglia, si è discusso di truffe e come difendersi da esse. L’evento, promosso dal Centro Socio-Culturale e organizzato da un’associazione, ha visto la partecipazione di esperti che hanno illustrato le principali strategie di prevenzione. Sono stati presentati esempi di truffe comuni e consigli pratici per riconoscerle e evitarle, con particolare attenzione alle tecniche di inganno più diffuse.

Sicurezza e prevenzione. Se ne è parlato a Casaglia durante l’incontro pubblico "Come tutelarsi e difendersi dalle truffe", promosso dal Centro Socio-Culturale e organizzato da A.Di.C. Umbria aps e dal Movimento Consumatori sezione territoriale Umbria, in collaborazione con i Carabinieri di Perugia. L’iniziativa ha visto una partecipazione attiva della cittadinanza e si è focalizzata sull’importanza dell’informazione come prima arma di difesa contro i raggiri sempre più sofisticati. A fare il punto sull’importanza di creare una rete di protezione per la comunità è stata l’avvocato Lara Greco (nella foto), volontaria A.Di.C. Umbria aps, che ha dichiarato: "Il nostro obiettivo principale è mettere in campo azioni concrete a tutela dei cittadini per prevenire e arginare le truffe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme-truffe. Adic: "Ecco come difendersi"

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