Sei sfere metalliche sono state trovate sulla spiaggia nel Queensland settentrionale, in Australia. Le autorità hanno invitato a non toccarle, poiché potrebbero essere pericolose. Sono ancora in corso le verifiche sulla loro provenienza e sulla natura degli oggetti. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui possibili rischi o origini di questi oggetti. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i visitatori della zona.

Sei misteriose sfere metalliche ritrovate sulla sabbia hanno fatto scattare l’allarme nel Queensland settentrionale, in Australia, dove le autorità stanno lavorando per identificarne la provenienza e verificarne l’eventuale pericolosità. Gli oggetti, rinvenuti lungo la spiaggia di Forrest Beach, vicino a Townsville, sono stati soprannominati «palle spaziali» e, secondo le prime ipotesi, potrebbero essere collegati al lancio di un razzo. Le autorità non escludono che possano contenere sostanze chimiche tossiche e invitano la popolazione a non avvicinarsi né a toccarli. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco del Queensland, cinque delle sei sfere ritrovate sono già state messe in sicurezza all’interno di appositi fusti, mentre il sesto oggetto era ancora in fase di recupero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allarme in spiaggia: oggetti dallo spazio. “Non toccate, sono pericolosi…”

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