Alfonso Signorini ha ripreso a parlare dopo lo scandalo che ha portato alla fine della sua gestione del settimanale Chi, circa sette mesi fa. In una dichiarazione recente, ha affermato di essere rimasto solo e di aver creato una “bolla” per affrontare il periodo difficile. Non sono state fornite altre dettagli o commenti sul motivo di questa solitudine o sulle circostanze che lo hanno coinvolto.

Alfonso Signorini racconta il dopo scandalo: ‘Mi sono costruito una bolla per sopravvivere. A distanza di circa sette mesi dallo scandalo che ha segnato la fine della sua esperienza alla guida del settimanale Chi, Alfonso Signorini torna a parlare pubblicamente. Lo fa in una lunga intervista concessa a Il Giornale, nella quale ripercorre i momenti più difficili vissuti dopo la diffusione delle sue chat private, l’indagine aperta dalla Procura di Milano e il clamore mediatico che ne è seguito. Il giornalista e conduttore televisivo racconta di essersi volontariamente isolato per riuscire a reggere il peso dell’esposizione pubblica. Un periodo che definisce di pura sopravvivenza e durante il quale, ammette, ha scoperto chi gli è realmente rimasto accanto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Alfonso Signorini torna a parlare: ‘Mi hanno lasciato solo’, poi la frase sul passato

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