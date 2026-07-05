Alemanno riempie l’auditorium | Stupido usare il carcere per le pene minori
Un auditorium della Mozzi Borgetti pieno per Gianni Alemanno, ospite di Macerata Racconta per presentare il suo libro "L’emergenza negata". Scritta con Fabio Falbo e altri detenuti del braccio G8 di Rebibbia, l’opera è una denuncia dei pregiudizi e condizioni delle carceri, testimoniate da chi le vive quotidianamente. "Il tema dello stato dei detenuti in Italia non permette più alla politica e al dibattito pubblico di essere rinviato - afferma Riccardo Sacchi, assessore ai Grandi eventi -. C’è un’attenzione alta sul ‘prima’ della detenzione (legge, processo, pena); molto bassa sul ‘durante’ e ancor meno sul reinserimento sociale del detenuto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Alemanno fuori dal carcere il 24 giugno: uscirà in anticipo per le "condizioni degradanti subite"Gianni Alemanno uscirà dal carcere di Rebibbia il 24 giugno, due mesi prima rispetto alla fine prevista della sua detenzione.
Si parla di: Alemanno riempie l’auditorium: Stupido usare il carcere per le pene minori; Gianni Alemanno a Macerata Racconta, Avs critica: Ben venga la testimonianza, ma che non sia un trampolino politico.
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