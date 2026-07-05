Alemanno riempie l’auditorium | Stupido usare il carcere per le pene minori

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un auditorium della Mozzi Borgetti pieno per Gianni Alemanno, ospite di Macerata Racconta per presentare il suo libro "L’emergenza negata". Scritta con Fabio Falbo e altri detenuti del braccio G8 di Rebibbia, l’opera è una denuncia dei pregiudizi e condizioni delle carceri, testimoniate da chi le vive quotidianamente. "Il tema dello stato dei detenuti in Italia non permette più alla politica e al dibattito pubblico di essere rinviato - afferma Riccardo Sacchi, assessore ai Grandi eventi -. C’è un’attenzione alta sul ‘prima’ della detenzione (legge, processo, pena); molto bassa sul ‘durante’ e ancor meno sul reinserimento sociale del detenuto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Alemanno fuori dal carcere il 24 giugno: uscirà in anticipo per le "condizioni degradanti subite"Gianni Alemanno uscirà dal carcere di Rebibbia il 24 giugno, due mesi prima rispetto alla fine prevista della sua detenzione.

Si parla di: Alemanno riempie l’auditorium: Stupido usare il carcere per le pene minori; Gianni Alemanno a Macerata Racconta, Avs critica: Ben venga la testimonianza, ma che non sia un trampolino politico.

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