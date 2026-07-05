È scomparso un noto docente noto per integrare diritto, etica e passione nella sua attività. La sua figura è stata ricordata come un maestro capace di trasmettere valori oltre alla materia di insegnamento. La sua morte ha suscitato commenti sulla perdita di un insegnante che ha vissuto, amato e creduto, anche attraversando momenti di sofferenza e felicità. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo accademico e tra coloro che lo hanno conosciuto.

Quando scompare un caposcuola come Aldo Loiodice, c’è sempre il rischio che il galateo dell’Accademia soffochi sfaccettature e brillii di passioni e di umanità che fanno di un professore in cattedra una persona che ha vissuto, amato, creduto, anche sofferto e talvolta sfiorato la felicità. Insomma: un uomo in carne ed ossa. Aldo Loiodice è stato certamente un costituzionalista di rilevante spessore scientifico, un amministrativista geniale, un apprezzato consulente di governi, italiani e non solo, ma anche una persona piena di curiosità, che attraversava la vita come un percorso da cui trarre meraviglie. Possibilmente con un po’ di sana ironia, che è quella leggerezza necessaria a mettere distanze tra sé e le cose, per asciugarne l’accanimento e lasciarne la sostanza, il frutto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Aldo Loiodice, il maestro che univa diritto, etica e passione per la vita. Il ricordo di Pisicchio

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