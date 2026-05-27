Peppino Gargani è morto mentre lavorava nei palazzi della Camera dei Deputati. La sua scomparsa è stata ricordata da Pisicchio, che lo ha definito un politico integrale.

Peppino Gargani se n’è andato come, se avesse potuto scegliere, certamente avrebbe voluto: mentre era al lavoro nei palazzi della Camera dei Deputati. Luogo che lo ha visto protagonista per sei legislature come deputato e poi ancora come sottosegretario alla Giustizia e comunque attore della politica italiana, anche quando per tre mandati venne eletto a Bruxelles, o quando andò a ricoprire il ruolo di commissario dell’Agcom. Alla Camera era tornato per presiedere l’Associazione degli ex deputati, a cui aveva impresso una straordinaria vivacità nel dibattito pubblico, uscendo dal limbo del “sindacalismo degli ex”, per rivendicare un ruolo di proposta e di iniziativa politica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Peppino Gargani, un politico integrale. Il ricordo di Pisicchio

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