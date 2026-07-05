Al gelato ’Sole’ è stato raggiunto il record dei cento mila coni venduti, con il gusto Cheese Pistacchio che sta attirando molta attenzione. I fornitori considerano già questa produzione come un risultato eccezionale, trasformando il gusto in un simbolo della gelateria. La vendita ha superato ogni aspettativa, rendendo il prodotto molto richiesto tra i clienti. Si attende ora di verificare se il record verrà ufficialmente riconosciuto a livello internazionale.

Chissà se entrerà nel guinness dei primati, visto che già per i fornitori il risultato è da primato, passando da semplice novità a gusto simbolo della gelateria. A Varedo il Cheese Pistacchio è la vera star della Gelateria Caffetteria del Sole. C’è chi arriva da fuori per assaggiarlo. La conferma arriva dal titolare della gelateria, Marco Iirillo: "Abbiamo venduto oltre 100mila coni. I volumi di vendita sono impressionanti. Ogni giorno vengono prodotti e consumati chili e chili di questo gusto, che domina le vendite da asporto con una frequenza di nove vaschette su dieci". Nelle vendite da asporto il nuovo gusto continua a essere scelto con una frequenza superiore a qualsiasi altra proposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al ’Sole’ il record dei centomila coni. Tutti pazzi per il Cheese Pistacchio

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