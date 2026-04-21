Negli ultimi anni, i baffi sono tornati di tendenza tra i look di molti uomini noti. Da attori e modelli a influencer, diverse personalità sfoggiano questa scelta di stile. Gli esperti di grooming offrono consigli pratici su come mantenere e curare al meglio questa particolare linea di pelo facciale, incoraggiando a sperimentare vari stili per valorizzare il viso. La tendenza coinvolge una vasta audience, spaziando tra vari gusti e preferenze di moda.

Negli ultimi anni, i baffi sembrano essere diventati un dettaglio imprescindibile nei differenti grooming look. Dal taglio chevron come quelli ormai signature di Geolier o in perfetto stile “pornstache” se si vuole rimanere fedeli a quelli sfoggiati da Leonardo Di Caprio sul red carpet degli Oscar 2026, sono un dettaglio che non conosce barriere temporali o generazionali. Per assicurarsi un risultato armonico e stiloso come quello delle star, però, è importante sceglierli con attenzione e trattarli quotidianamente con i prodotti più idonei in base alle esigenze. Ne parliamo con un esperto, tra consigli per un mantenimento impeccabile e tendenze da tenere a mente in vista del prossimo appuntamento dal barbiere di fiducia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tutti pazzi per i baffi: da Jacob Elordi a Leonardo Di Caprio, i consigli degli esperti per copiare i look dei vip e curarli al meglio

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