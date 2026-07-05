Aidda Toscana premia Bona Frescobaldi

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la festa d’estate organizzata da Aidda Toscana, socie provenienti da tutte le province si sono riunite a Villa Medici a Firenze. La serata è stata dedicata all’incontro, alla condivisione e all’impegno sociale, con particolare attenzione alla solidarietà e all’amicizia. In questa occasione, è stato premiato anche un membro del gruppo per il suo contributo. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte donne, tutte coinvolte in attività di supporto sociale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 5 luglio 2026 – Una serata dedicata all’incontro, alla condivisione e all’impegno sociale. AIDDA Toscana ha celebrato la festa d’estate negli spazi di Villa Medici a Firenze, riunendo socie arrivate da tutte le province della regione per un appuntamento all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Ad accogliere le partecipanti è stata Gabriella Ciabattini Cioni, presidente di AIDDA Toscana, che ha ripercorso il calendario delle attività già realizzate e presentato il programma dei prossimi incontri dell’associazione, realtà che riunisce donne impegnate nel mondo dell’impresa e delle professioni. La serata è stata anche l’occasione per valorizzare i percorsi delle socie che da anni contribuiscono alla crescita dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

aidda toscana premia bona frescobaldi
© Lanazione.it - Aidda Toscana premia Bona Frescobaldi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Economia, geopolitica e consumi: a Firenze il convegno di AIDDA ToscanaA Firenze si è svolto un convegno di AIDDA Toscana durante il quale sono stati discussi i temi di economia, geopolitica e consumi.

Medicina di genere e longevità: il convegno promosso da AIDDA ToscanaIl 31 maggio 2026, nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze, si è tenuto il convegno intitolato “Medicina di Genere: Longevity”.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web