Durante la festa d’estate organizzata da Aidda Toscana, socie provenienti da tutte le province si sono riunite a Villa Medici a Firenze. La serata è stata dedicata all’incontro, alla condivisione e all’impegno sociale, con particolare attenzione alla solidarietà e all’amicizia. In questa occasione, è stato premiato anche un membro del gruppo per il suo contributo. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte donne, tutte coinvolte in attività di supporto sociale.

Firenze, 5 luglio 2026 – Una serata dedicata all’incontro, alla condivisione e all’impegno sociale. AIDDA Toscana ha celebrato la festa d’estate negli spazi di Villa Medici a Firenze, riunendo socie arrivate da tutte le province della regione per un appuntamento all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Ad accogliere le partecipanti è stata Gabriella Ciabattini Cioni, presidente di AIDDA Toscana, che ha ripercorso il calendario delle attività già realizzate e presentato il programma dei prossimi incontri dell’associazione, realtà che riunisce donne impegnate nel mondo dell’impresa e delle professioni. La serata è stata anche l’occasione per valorizzare i percorsi delle socie che da anni contribuiscono alla crescita dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aidda Toscana premia Bona Frescobaldi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Economia, geopolitica e consumi: a Firenze il convegno di AIDDA ToscanaA Firenze si è svolto un convegno di AIDDA Toscana durante il quale sono stati discussi i temi di economia, geopolitica e consumi.

Medicina di genere e longevità: il convegno promosso da AIDDA ToscanaIl 31 maggio 2026, nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze, si è tenuto il convegno intitolato “Medicina di Genere: Longevity”.