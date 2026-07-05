Aggressione omofoba a Palermo tre nordafricani indagati

La notte del 18 settembre dello scorso anno, una coppia di uomini è stata aggredita nella zona di via Roma a Palermo. Le autorità hanno identificato tre sospetti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. I tre individui sono tunisini di 21 e 19 anni e un egiziano di 20 anni. Sono attualmente indagati per l’aggressione avvenuta quella sera.

Avrebbero aggredito una coppia di uomini nella zona di via Roma a Palermo la notte del 18 settembre dello scorso anno. Gli agenti di polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono risaliti ai tre aggressori due tunisini, uno di 21 anni e l’altro di 19 e un egiziano di 20 anni. I due giovani stavano tornando a casa quando all’altezza di via da Procida sono stati prima aggrediti prima con insulti omofobi, poi con calci pugni e l’utilizzo del teser. Per il tunisino di 21 anni autore dell’aggressione, ancora ricercato, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per il tunisino di 19 anni e l’egiziano di 20 anni è stato stabilito l’obbligo di dimora a Palermo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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