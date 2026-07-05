Il pubblico ministero ha contestato a Lamin Saidilly l'aggressione avvenuta il 4 luglio in un bar vicino San Siro, durante la quale ha ferito gravemente un uomo con un coltello. Le accuse includono premeditazione e motivi futili. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e le circostanze che hanno portato all’aggressione.

Proseguono le indagini sull’ aggressione avvenuta la mattina del 4 luglio in un bar vicino San Siro, durante la quale Lamin Saidilly ha accoltellato e ferito gravemente Gerardo P., 55enne, che si trovava lì a fare colazione con il padre. Nella richiesta di convalida dell’arresto presentata dal pm di Milano Elio Ramondini, insieme all’accusa di tentato omicidio emerge la richiesta di considerare le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Secondo la ricostruzione il 22enne avrebbe pianificato di uscire in strada per “ cagionare la morte ” della prima persona che potesse rappresentare un facile bersaglio. Tant’è che il giovane aveva il volto parzialmente coperto quando ha estratto un coltello “con lama bifilare della lunghezza complessiva di 21 centimetri “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Aggressione a Milano, il pm contesta premeditazione e futili motivi per Lamin Saidilly

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Aggressione mortale a Milano: paura e insicurezza in stazione - Re Start 04/06/2026

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