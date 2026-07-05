Il pm di Milano ha contestato a un giovane di 22 anni il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. L’accusato avrebbe pianificato di colpire un bersaglio facile, secondo quanto emerso durante l’indagine. L’episodio si è verificato ieri mattina alle 7, quando il giovane ha aggredito con un coltello. La procura ha evidenziato che l’uomo aveva programmato l’attacco, motivato da ragioni considerate futili.

Milano, 5 luglio 2026 – Tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. È quanto ha contestato il pm di Milano a Lamin Saidilly, il 22enne che ieri mattina alle 7.30, in via Capecelatro, ha accoltellato, ferendolo gravemente, Gerardo P.. Lo si evince dalla richiesta di convalida dell'arresto. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaarrivo-fulmineo-lamin-saidilly-venti-coltellate-sequenza-aggressione-via-capecelatro-kzq0zo1t Premeditazione e futili motivi. In base alla ricostruzione finora operata, si ipotizza che l'uomo abbia pianificato di uscire in strada per "cagionare la morte" della prima persona che potesse essere facile bersaglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Aveva pianificato di uccidere un facile bersaglio”. Pm contesta le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi all’accoltellatore 22enne

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