Aggiornamenti sul primo caso di Ebola accertato in Francia | come sta il paziente?

Il paziente con Ebola in Francia si trova ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono attualmente stabili. Il suo stato di salute viene monitorato da un team medico specializzato. La persona è arrivata nel paese dopo aver contratto il virus nella Repubblica Democratica del Congo, dove l’epidemia è ancora in corso. Le autorità sanitarie continuano a seguire le procedure di sicurezza e le misure di isolamento.

L’attuale epidemia di Ebola, diffusasi nella Repubblica Democratica del Congo alla fine di aprile, non è ancora contenuta. Al 3 luglio si registrano circa 1.400 casi e oltre 430 decessi: numeri che giustificano una preoccupazione sempre più diffusa. A spaventare, adesso, è soprattutto l’estensione geografica del virus: il Ministero della Salute francese ha infatti confermato il primo contagio accertato fuori dal territorio africano, identificato a fine giugno nella Francia continentale. Un caso che nelle ultime ore si è arricchito di nuovi aggiornamenti circa le condizioni di salute del paziente. Primo caso di Ebola accertato in Francia: quali sono le condizioni del paziente?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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