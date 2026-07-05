Affari Tuoi va in onda ma è una replica | polemiche per Stefano De Martino

Affari Tuoi torna in onda dopo stop e ripartenze, ma Stefano De Martino delude i telespettatori: la puntata del 5 luglio 2026 del programma è infatti una replica. Nelle ultime settimane lo show Rai è stato spesso fermato da altri appuntamenti televisivi o da necessità di palinsesto. Il rientro a pieno regime, con molta probabilità, arriverà a settembre e non prima, come in molti si aspettavano. Affari Tuoi torna in onda (fra le polemiche). Chi sperava di seguire una nuova puntata di Affari Tuoi il 5 luglio 2026 è rimasto amaramente deluso. La trasmissione di Stefano De Martino è infatti tornata in onda, ma con una replica. Una scelta che non è piaciuta al pubblico che sui social ha criticato la decisione della Rai, soprattutto per via della confusione creata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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