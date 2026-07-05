Una donna di 50 anni, nata in Romania e residente a Roma, ha intentato causa contro la produzione di Affari Tuoi, accusando discriminazione per il luogo di nascita. È stata esclusa dai casting del programma e ha presentato una diffida alla Rai, che però non si occupa dei provini. La querela afferma che l’esclusione sia avvenuta in modo ingiustificato e discriminatorio. La produzione non ha ancora commentato.

Una 50enne nata in Romania e residente a Roma denuncia l'esclusione dai casting di Affari Tuoi. I legali parlano di discriminazione e hanno inviato una diffida alla Rai che, comunque, non si occupa dei provini. Una donna nata in Romania e residente a Roma da circa trent'anni ha deciso di fare causa dopo essere stata esclusa dai casting di Affari Tuoi. La vicenda, riportata dal quotidiano La Sicilia, riguarda Lumitina Toma, imprenditrice 50enne. Secondo quanto riferito dalla donna, la candidatura sarebbe stata inviata attraverso un video per partecipare alle selezioni del programma, ma sarebbe stata successivamente respinta per la mancanza di un requisito ritenuto essenziale: essere nata in un Comune italiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Affari Tuoi, la candidata esclusa fa causa: “Discriminata per il luogo di nascita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

After separation I rebuild my finance career, abstinent tycoon begs nonstop to stay close to me

Notizie e thread social correlati

Aspirante concorrente fa causa ad Affari Tuoi: “Discriminata ai casting perché nata in Romania”Una donna originaria della Romania e residente in Italia da 30 anni ha intentato una causa contro il programma televisivo Affari Tuoi.

Affari tuoi, bufera su Martina Miliddi: cosa è successo dopo il balletto ad Affari tuoiRecentemente, il programma televisivo Affari Tuoi ha fatto notizia per un episodio che ha coinvolto una ballerina nota al pubblico.

Temi più discussi: Affari Tuoi, Federica da Collegno porta a casa 270 mila euro: è una delle vincite più alte nella trasmissione di Stefano De Martino; Antonio si commuove ad Affari Tuoi: Non siamo riusciti a fare il viaggio di nozze e accetta l'offerta del Dottore; Affari Tuoi, la partita perfetta di Federica di Collegno: sfida il dottore e vince 270 mila euro; Accetto: ad Affari Tuoi il colpaccio di Federica da Collegno. La cifra vinta è da capogiro.

Affari Tuoi, la candidata esclusa fa causa: Discriminata per il luogo di nascitaUna donna nata in Romania e residente in Italia da 30 anni fa causa dopo l’esclusione dai casting di Affari Tuoi. I legali parlano di discriminazione legata al luogo di nascita. movieplayer.it

Affari Tuoi, proposta di matrimonio in studio. Ma la concorrente fa invidia a MartinaProposte di matrimoni e balli inaspettati: cos’è successo nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 3 luglio 2026 ... dilei.it