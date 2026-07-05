Addio compiti a casa? Luciano Floridi | O cambiamo la scuola o ChatGPT ci prenderà in giro tutti

Provate a pensarci. Fino a pochi anni fa, se volevate un parere su un acquisto su eBay o una diagnosi medica, vi affidavate all’esperienza umana o alla vostra ricerca. Oggi, invece, molti di noi tirano fuori lo smartphone, aprono ChatGPT e chiedono: “Quanto vale questo oggetto?” o “Quali sono i miei sintomi?”. Ma secondo Luciano Floridi, uno dei più importanti filosofi del digitale al mondo, questo è un approccio che può rivelarsi pericoloso. L’errore di partenza, spiega il professore dell’Università di Yale, è concettuale. “L’intelligenza artificiale non è intelligenza,” ripete. Non è un’avversione per i termini, ma una constatazione che cambia tutto il nostro rapporto con la tecnologia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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