Un uomo di 45 anni residente a San Giovanni La Punta è stato arrestato ad Aci Bonaccorsi dai Carabinieri. L'uomo è accusato di aver perseguitato ripetutamente l’ex moglie, compiendo atti persecutori e violazioni di domicilio. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo le segnalazioni di comportamenti molesti e intrusioni nella proprietà dell’ex coniuge. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La condotta persecutoria ai danni dell’ex coniuge. Ad Aci Bonaccorsi, un uomo di 45 anni residente a San Giovanni La Punta è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di atti persecutori e violazione di domicilio ai danni dell’ex moglie. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe messo in atto comportamenti ossessivi e ripetuti, presentandosi quasi ogni giorno presso l’abitazione della donna, introducendosi anche nel giardino della casa dopo aver scavalcato la recinzione. La fuga della vittima e la situazione di paura. La situazione è peggiorata nel tempo, tanto che la donna, insieme ai figli minori, ha deciso di lasciare temporaneamente la propria abitazione per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aci Bonaccorsi: perseguita di continuo l’ex moglie, arrestato un 45enne

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