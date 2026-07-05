Accordo totale con questo club | Milan evapora definitivamente Hjulmand

Il Milan ha definitivamente escluso l'interesse per il centrocampista danese, collegato in passato a diversi club tra cui Sporting Lisbona e Manchester United. L'insediamento di Rúben Amorim sulla panchina rossonera ha spostato l'attenzione del club sulle possibili nuove scelte di mercato, lasciando da parte i profili legati al tecnico portoghese. Non ci sono più trattative in corso per il giocatore, che non rientra nei piani attuali del Milan.

L'insediamento di Rúben Amorim sulla panchina del Milan ha inevitabilmente acceso i radar rossoneri sui principali fedelissimi del tecnico portoghese. Dal momento dell'annuncio ufficiale lo scorso 16 giugno, sono stati numerosi i profili dello Sporting Lisbona e del Manchester United accostati al club di Via Aldo Rossi. Tra le candidature più calde e affascinanti c'è stata a lungo quella di Morten Hjulmand, ma le ultime frenetiche ore di calciomercato hanno scritto la parola fine su questo tormentone estivo. Il profilo perfetto e l'ostacolo dei 50 milioni. Il centrocampista danese (classe 1999) rappresentava un profilo ideale per la mediana rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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