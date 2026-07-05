Accoltellato a Milano l' aggressore | Mi sono divertito pronto a rifarlo

Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Milano dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar nella zona di San Siro. In un interrogatorio, l’individuo ha dichiarato di essersi divertito e di essere pronto a ripetere l’azione. L’aggressione è avvenuta sabato 4 luglio, e l’arresto è stato effettuato nelle ore successive. La vittima ha riportato ferite da arma da taglio, ma non sono state rese note dettagli sulle sue condizioni.

Non solo si è divertito, ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di sabato 4 luglio dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro, a Milano., Il giovane, fermato dagli avventori del locale prima di darsi alla fuga, deve ora rispondere di tentato omicidio. Ma l'imputazione non sembra preoccuparlo. Anzi. "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio", ha riferito il 22enne una volta preso in custodia dagli agenti della polizia intervenuti sul posto pochi minuti dopo la feroce aggressione a colpi di coltello., Le condizioni del 55enne ferito, ricoverato al Niguarda di Milano, restano critiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Accoltellato a Milano, laggressore: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio

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Temi più discussi: Milano, grave 55enne ferito da uno sconosciuto a coltellate: fermato un 22enne; Accoltellato senza motivo. Ci siamo buttati sopra e gli abbiamo tolto il coltello. Un testimone racconta l’aggressione fuori dal bar a Milano; Milano, passante accoltellato in via Capecelatro: colpito 20 volte da un 22enne senza motivo, è gravissimo. L'aggressore bloccato dai clienti di un bar; Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato senza motivo un uomo a San Siro.

Mi sono divertito, così l’aggressore dell’uomo accoltellato a #Milano x.com

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