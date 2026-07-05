Accoltella un 55enne in un bar di via Capecelatro a Milano un testimone | Gli ho strappato l'arma dalle mani

Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con circa 20 fendenti in un bar di via Capecelatro, a Milano. Un testimone ha riferito di avergli strappato l'arma dalle mani dell’aggressore. Il 55enne, ora in leggero miglioramento, è ancora in prognosi riservata e si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale Niguarda, dove era arrivato in condizioni gravissime.

Il 55enne accoltellato con 20 fendenti è in leggero miglioramento, sebbene si trovi ancora in prognosi riservata. Resta ricoverato all'ospedale Niguarda dove ieri è giunto in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milano, accoltellamento fuori da bar, il testimone: Stava scappando e l'ho bloccato a terra

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A #Milano un 55enne è stato accoltellato fuori dal bar La Giada in via Capecelatro e ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. Arrestato un 22enne, bloccato dai clienti: i due non si conoscevano e il movente resta da chiarire. x.com

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