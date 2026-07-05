acca oggi manifestazione in piazza del comune

Nella notte tra venerdì e sabato, sindacalisti dei Sudd Cobas e lavoratori pachistani in sciopero hanno trascorso la notte davanti alla sede di Acca srl in via Copernico, accampandosi con tende, lettini e sedie pieghevoli sul marciapiede. Oggi si sono svolte manifestazioni in piazza del Comune.

Accampati con tende, lettini da campeggio, sedie pieghevoli sul marciapiede davanti alla Acca srl in via Copernico: così hanno passato la notte fra venerdì e sabato i sindacalisti dei Sudd Cobas e i lavoratori pachistani in sciopero. Dopo lo sgombero forzato non hanno lasciato Seano, sono tornati mentre davanti al cancello chiuso della Acca ci sono le forze di polizia. I sindacalisti, nonostante siano stati tutti indagati, non mollano: "Siamo sempre usciti assolti da ogni processo. Il reato di picchettaggio non esiste - ha detto Luca Toscano - e allora siamo indagati per violenza privata. La vicenda della Acca è unica nel suo genere: sSiamo davanti ad un’azienda indagata per frode della procura europea per 71 milioni di Iva e dogana evase ed è l’ora di farla finita di non vedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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