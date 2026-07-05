Abitare startup e filantropia | agenda per la Milano futura

Una startup milanese specializzata in soluzioni abitative ha annunciato un progetto di filantropia dedicato a migliorare gli spazi urbani. L’iniziativa prevede investimenti nella riqualificazione di quartieri e l’organizzazione di programmi di supporto sociale. Nessuna cifra è stata resa pubblica, ma l’obiettivo è creare ambienti più vivibili e inclusivi. La notizia arriva in un momento in cui il settore tech si confronta con nuove responsabilità sociali.

L’articolo di Marco Castelnuovo pubblicato ieri su Bending Spoons interroga su una questione che va oltre il successo di una singola impresa: come può Milano trasformare casi straordinari in ecosistema? La domanda è urbana prima che economica: quali condizioni permettono a un’idea di nascere, crescere e restare in città? Si è parlato di una nuova borghesia milanese. L’espressione è utile se la leggiamo come responsabilità nuova, che può essere assunta da fondatori di imprese innovative, professionisti, lavoratori della conoscenza. Ma perché nasca davvero, serve una città che renda possibile vivere, incontrarsi, collaborare. Per questo l’abitare è la prima infrastruttura da cui ripartire. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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