Durante la puntata di AAA on Fox del 4 luglio, Rey Mysterio, general manager della AAA, ha annunciato che la compagnia sta trattando per far tornare Bad Bunny nel roster. La notizia è arrivata poco dopo l’ingresso di Damian Priest, quando JBL ha chiesto se anche il cantante potesse partecipare alla federazione. Mysterio ha confermato che le trattative sono in corso.

Rey Mysterio, general manager della AAA, ha dichiarato che la compagnia messicana sta lavorando per portare Bad Bunny nel proprio roster. Il tema è emerso durante la puntata di AAA on Fox di sabato 4 luglio, poco dopo l’arrivo di Damian Priest, quando JBL ha chiesto al GM se anche il cantante potesse fare il suo ingresso nella federazione. Lo scambio tra JBL e Rey Mysterio in telecronaca. Tornato alla postazione di commento dopo aver presentato Damian Priest al pubblico, Rey Mysterio si è trovato di fronte alla curiosità di JBL, che non ha perso l’occasione per chiedere di un altro grande nome legato alla WWE. “Ora che abbiamo Damian Priest, possiamo portare in AAA anche Bad Bunny?”, ha domandato JBL. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: Potrebbe tornare Bad Bunny? Rey Mysterio conferma le trattative

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¿El Papa contra Bad Bunny La curiosa reflexión de León XIV en Madrid

Notizie e thread social correlati

AAA: Rey Mysterio nuovo General Manager della Lucha Libre AAA Worldwide, esplode l’entusiasmo dei fanRey Mysterio è stato nominato nuovo General Manager della Lucha Libre AAA Worldwide.

Leggi anche: AAA: Rey Mysterio promette un ex campione del mondo WWE ai fan, arriva lo spoiler dai taping