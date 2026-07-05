A4 chiusure notturne per le uscite di Grumello e Rovato e per l’area di servizio Sebino Nord

Da bergamonews.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prossima settimana, sull’autostrada A4 Milano-Brescia sono previste chiusure notturne di alcune uscite e dell’area di servizio Sebino Nord. Le chiusure riguarderanno le uscite di Grumello e Rovato e saranno necessarie per consentire lavori di pavimentazione. Le chiusure sono pianificate durante le ore notturne e si svolgeranno in più tranche, con indicazioni specifiche sui percorsi alternativi.

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Diverse chiusure sono programmate nel corso della prossima settimana lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia, per consentire lo svolgimento di lavori di pavimentazione. La prima è in programma dalle 21 di mercoledì 8 luglio alle 5 di giovedì 9 e riguarda la stazione di Grumello, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa ai viaggiatori si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Seriate o di proseguire sulla A4 verso BresciaVenezia e di utilizzare l’uscita di Ponte Oglio. Seguirà la chiusura dell’area di Servizio “Sebino Nord”, situata nel tratto compreso tra Rovato e Palazzolo verso Milano, dalle 20 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 luglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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