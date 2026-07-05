A1 femminile La Cbf Balducci ha migliorato l’organico L’obiettivo è una salvezza più tranquilla

La società di volley femminile ha annunciato di aver migliorato l’organico in vista della nuova stagione in Serie A1, con l’obiettivo di ottenere una salvezza più agevole. Il campionato sarà molto competitivo, con Conegliano considerata favorita, seguita da Milano, Novara e Scandicci. Il direttore sportivo ha commentato che si aspetta un torneo di alto livello, dopo aver esaminato le domande di iscrizione presentate per la stagione.

"Ci attende un torneo competitivo ai massimi livelli con Conegliano una spanna sopra tutte, a seguire Milano, Novara e Scandicci ". Maurizio Storani, diesse della CBF Balducci, osserva le squadre che formano la griglia di partenza all’A1 di volley femminile dopo che sono state presentate le domande di iscrizione. Il calendario sarà reso noto a fine mese e il 4 ottobre si disputerà la prima giornata. "Noi – aggiunge – ci presentiamo con l’obiettivo principale della salvezza, magari da cogliere in modo più tranquillo rispetto allo scorso anno". Il diesse spiega il criterio seguito per allestire la rosa. "Cercare di migliorare in ogni ruolo, sulla carta penso che ci siamo riusciti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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