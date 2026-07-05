A Teheran si svolge il secondo giorno della cerimonia di commiato per l’ex leader iraniano e quattro membri della sua famiglia, uccisi in un attacco avvenuto il 28 febbraio. La cerimonia riguarda anche una serie di eventi commemorativi dedicati alla memoria delle vittime dell’attacco. La commemorazione si tiene nel rispetto delle tradizioni e coinvolge rappresentanti ufficiali e cittadini. L’evento si svolge in un clima di raccoglimento, senza ulteriori dettagli sulla partecipazione o sulle modalità.

A Teheran è il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Le preghiere si sono svolte nella Grande Moschea di Mosalla, dove le salme sono state deposte in bare di vetro da sabato mattina, quando è iniziata la cerimonia di commiato di due giorni. Le preghiere si sono divise in tre parti: la prima per il defunto leader, la seconda per sua figlia Boshra, suo genero Mesbaholhoda Bagheri (marito di Hoda, un'altra figlia di Khamenei) e Zahra Hadad Adel, moglie della Guida Suprema Mojtaba Khamenei. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - A Teheran il secondo giorno della cerimonia di commiato per Ali Khamenei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran's Senior Officials Attend State Farewell Ceremony for Ali Khamenei in Tehran | DWS News | AQ1C

Notizie e thread social correlati

Iran, folla immensa nel secondo giorno dei funerali di Ali KhameneiA Teheran, migliaia di persone hanno partecipato alle preghiere funebri per l’ayatollah Ali Khamenei, nel secondo giorno di cerimonie che dureranno...

Iran, a Teheran esposto il feretro di Ali KhameneiA Teheran si è svolta una lunga processione funebre per la Guida Suprema dell’Iran e la sua famiglia, uccisi il 28 febbraio negli attacchi...

Temi più discussi: A Teheran il secondo giorno della cerimonia di commiato per Ali Khamenei; Teheran, tutto pronto per i funerali di Alì Khamenei; Leader stranieri al funerale di Khamenei, assenti i Paesi occidentali; Teheran, al via il secondo giorno della cerimonia di commiato per Ali Khamenei.

Teheran, al via il secondo giorno della cerimonia di commiato per Ali Khamenei x.com

Il principe iraniano esiliato dice che l'Iran non piange Khamenei ma quelli che ha ucciso mentre i rappresentanti stranieri si sono riuniti a Teheran per i funerali del defunto Leader Supremo reddit

Iran, minacce a Trump durante i funerali di Khamenei ma il figlio Mojtaba non c’è: news in direttaLe ultime news sulla crisi tra Iran in tempo reale di oggi, domenica 5 luglio. A Teheran via al secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei. Minacce a Trump che annuncia un incontro con Netanyahu. Leg ... fanpage.it

Funerali Khamenei, slogan contro gli Usa: Uccidete Trump. E appare (per la seconda volta) il capo dei PasdaranIl secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia ... affaritaliani.it