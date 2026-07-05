A 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti, l’attenzione si sposta sull’Europa e sulla Nato. In vista del vertice della prossima settimana, Jörn Fleck sottolinea che l’evento serve a verificare se gli impegni degli Alleati si stanno traducendo in capacità operative reali. Fleck evidenzia che non sono tanto le decisioni a essere decisive, quanto la concretezza delle azioni messe in atto finora.

Jörn Fleck ritiene che il vertice Nato della prossima settimana rappresenti un passaggio importante non tanto per le decisioni che verranno annunciate, quanto per verificare se gli impegni assunti dagli Alleati negli ultimi anni si stiano finalmente traducendo in capacità operative concrete. Secondo il Senior Director dello Europe Center dell’Atlantic Council, la credibilità dell’Alleanza dipenderà dalla rapidità con cui saprà trasformare investimenti, produzione industriale e coordinamento politico in una deterrenza realmente sostenibile nel lungo periodo. Esperto di relazioni transatlantiche, politiche europee e cooperazione tra Stati Uniti e Unione europea, Fleck, che coordina anche il Transatlantic Digital Project del think tank statunitense, discute con Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - A 250 anni dagli Usa, tocca all’Europa. Le sfide della Nato viste da Fleck

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Celebrating 250 years of America and those who serve

Notizie e thread social correlati

Usa riducono impegno militare in Europa e nella Nato: Pentagono riduce da 4 a 3 le Brigate nel Vecchio ContinenteIl Pentagono ha comunicato che il numero di brigate militari presenti in Europa è stato ridotto da quattro a tre.

Gli Usa ritirano caccia e navi militari della Nato in EuropaGli Stati Uniti stanno ritirando alcuni caccia e navi militari dalla presenza in Europa.

Temi più discussi: Independence Day Usa: il programma delle celebrazioni per i 250 anni; I 250 anni degli Stati uniti secondo Trump: la sua festa; Leader mondiali e reali celebrano i 250 anni degli USA; I 250 anni degli USA tra patriottismo e trumpismo.

Gli Stati Uniti compiono 250 anni. Da un secolo sono il punto di riferimento delle democrazie mondiali. Le parole più giuste oggi da Papa Leone che sottolinea come gli Usa siano una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vit x.com

LA COLLEZIONE USA 250 reddit

Leader mondiali e reali celebrano i 250 anni degli USADa re Carlo a Sergio Mattarella, i leader di tutto il mondo hanno inviato messaggi all'amministrazione USA per celebrare i 250 anni dell'indipendenza View on euronews ... msn.com

Triuggio Marching Band negli Usa per i 250 anni dell’Indipendence DayÈ iniziato il sogno americano: la Triuggio Marching Band, guidata dalla presidente Graziella Corbo ... msn.com