5 borse all’uncinetto per cui impazzirai questa estate | l’handmade non è mai stato così cool

Quattro borse all’uncinetto sono diventate tra le preferite delle fashioniste, passando da oggetti fatti a mano spesso associati alla nonna a accessori di tendenza estiva. Sono visibili in diversi contesti, come città, spiaggia e sui social media, dove le influencer le mostrano come parte di look glamour.

Da tipica copertina della nonna, sempre accuratamente ripiegata su sé stessa sul divano, ad assoluto must-have: basta fare un giro, in città, al mare o anche solo su TikTok e Instagram, per notare che le It girl di tutto il mondo hanno un nuovovecchio chiodo fisso, e che non ha nulla di polveroso ma tutto di estremamente glamour. L’estate è finalmente arrivata e, insieme al profumo di salsedine, ai bikini ed ai tormentoni, come da tradizione ha portato con lei anche un’ondata di lavorazioni all’uncinetto a cui è letteralmente impossibile resistere: è ormai da tempo, del resto, che il crochet ha fatto il grande salto, ergendosi a tendenza più desiderata, fotografata e imitata della calda stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

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