Durante un discorso, un politico ha affermato che gli americani hanno combattuto e sacrificato la vita per difendere e ampliare i diritti civili di tutte le razze, religioni e credi. Ha sottolineato che gli Stati Uniti sono stati creati a immagine di Dio e ha commentato che un comunista non farebbe mai questa affermazione. La dichiarazione è stata fatta in occasione del 250° anniversario degli Stati Uniti.

(Agenzia Vista) Usa, 05 luglio 2026 "Nel corso delle generazioni, gli americani hanno combattuto, versato sangue e dato la vita non solo per garantire quei diritti, ma per estenderli a cittadini di ogni razza, religione, colore e credo. Perché siamo un unico popolo. Siamo un'unica famiglia. Lo avete dimostrato stasera con un'unica bandiera. E come ci insegna la nostra Dichiarazione d'Indipendenza, siamo tutti creati a immagine di un unico Dio Onnipotente. E un comunista non lo direbbe mai", lo ha detto Trump sul palco del National Mall di Washington per il 250esimo Usa. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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250esimo Usa, Trump: Noi creati a immagine di Dio, un comunista non lo direbbe mai

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