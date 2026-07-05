Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 luglio, il Tennis Club Castiglionese ha ospitato la manifestazione “24 Ore Amaranto”. Due giorni di tennis, musica e partecipazione, con numerosi atleti e pubblico presenti al circolo “Alfeo Tanganelli”. L’evento ha visto partite di singolare e doppio, oltre a momenti di intrattenimento musicale. Nessuna informazione su risultati o partecipanti specifici.

Arezzo, 5 luglio 2026 – “ 24 Ore Amaranto”, due giorni di tennis e partecipazione al Tennis Club Castiglionese. Sport, musica e una grande partecipazione per la “24 Ore Amaranto”, la due giorni organizzata dal Tennis Club Castiglionese presso il circolo “Alfeo Tanganelli” nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 luglio. La due giorni si è aperta sabato sera con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Mario Agnelli, del presidente del TCC Giuseppe Pianaccioli e del Consiglio direttivo del circolo. Da lì ha preso il via una lunga maratona amaranto che ha unito tennis, convivialità e intrattenimento. Molto positiva la risposta del pubblico: circa 200 i partecipanti alla cena del sabato sera, accompagnata dalla musica live della band Camaloco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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