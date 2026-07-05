Un caldo infernale, pomeriggio di Boston: 5 luglio 1994. L'Italia sta perdendo 0-1 l'ottavo di finale contro la Nigeria e gioca in 10 per l'ingiusta espulsione di Gianfranco Zola. Mancano meno di 2 minuti alla fine del nostro Mondiale: bravo Robertino Mussi, perfetto Robi Baggio. L'incursione disperata, il pallone che rimbalza a rimorchio e il destro chirurgico che accarezza il palo interno ed entra. Lì cambiano la storia e il racconto di Usa '94. Tutti giù dalla scaletta dell'aereo, si va ai supplementari. Rigore su Benarrivo, dopo la geniale palombella di Baggio, che trasforma dal dischetto. È il 2-1, l'Italia va avanti, la partita entra nella leggenda del nostro calcio, pagina immortale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 05-07-'94. La partita che slegò il Codino

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