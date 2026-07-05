05-07-' 94 La partita che slegò il Codino
Il 5 luglio 1994, a Boston, durante un caldo torrido, l'Italia perde 0-1 contro la Nigeria negli ottavi di finale del Mondiale. La partita si svolge in dieci uomini dopo l'espulsione di un giocatore per un fallo considerato ingiusto. La squadra azzurra cerca di reagire, ma non riesce a pareggiare. La gara si conclude con la sconfitta e l'eliminazione dell'Italia dal torneo.
Un caldo infernale, pomeriggio di Boston: 5 luglio 1994. L'Italia sta perdendo 0-1 l'ottavo di finale contro la Nigeria e gioca in 10 per l'ingiusta espulsione di Gianfranco Zola. Mancano meno di 2 minuti alla fine del nostro Mondiale: bravo Robertino Mussi, perfetto Robi Baggio. L'incursione disperata, il pallone che rimbalza a rimorchio e il destro chirurgico che accarezza il palo interno ed entra. Lì cambiano la storia e il racconto di Usa '94. Tutti giù dalla scaletta dell'aereo, si va ai supplementari. Rigore su Benarrivo, dopo la geniale palombella di Baggio, che trasforma dal dischetto. È il 2-1, l'Italia va avanti, la partita entra nella leggenda del nostro calcio, pagina immortale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Strasburgo-Rayo Vallecano (Conference League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta allo Stade de la Meinau?La partita tra Strasburgo e Rayo Vallecano, valida per la Conference League e in programma il 7 maggio 2026 alle 21:00 allo Stade de la Meinau, si...
Friburgo-Sporting Braga (Europa League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita da entrambe le squadre a segno?Domani sera alle 21:00 si disputerà la partita di ritorno tra Friburgo e Sporting Braga valida per le semifinali di Europa League.