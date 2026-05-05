Domani sera alle 21:00 si disputerà la partita di ritorno tra Friburgo e Sporting Braga valida per le semifinali di Europa League. La gara determinerà quale tra queste due squadre avanzerà in finale e, di conseguenza, quale squadra inglese potrà qualificarsi direttamente per l’ultimo atto della competizione. La sfida si presenta aperta, con entrambe le formazioni che potrebbero trovare la rete. La qualificazione si deciderà giovedì notte, quando sarà annunciato il nome dell’ultima finalista.

Sappiamo sicuramente che una delle due finaliste di questa edizione dell’Europa League sarà una squadra inglese: la nazionalità dell’altra squadra si deciderà giovedì notte, quando rimarrà solo una squadra in lizza tra Friburgo e Sporting Braga. Gara di ritorno e conseguente verdetto, quindi, sul passaggio del turno: si parte dal vantaggio di un gol a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Sporting Braga (Europa League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita da entrambe le squadre a segno?

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