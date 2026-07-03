Trepuzzi furto in casa di un parroco ottantenne svegliato nel cuore della notte Banditi in fuga con i soldi della pensione

Da lecce.corriere.it 3 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 2 e il 3 luglio, un furto è stato messo a segno nell’abitazione di un parroco ottantenne a Trepuzzi. I ladri sono entrati da una porta sul retro mentre l’uomo dormiva, portando via il telefonino, le chiavi dell’auto e tra i 500 e i 600 euro in denaro. La casa è stata trovata senza segni di effrazione visibili, e non ci sono stati altri danni. I banditi sono fuggiti con il bottino.

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Si sono intrufolati in casa da una porta sul retro e, mentre era a letto, lo hanno derubato del telefonino, delle chiavi dell’auto e del denaro. Tra 500 e 600 euro è il bottino di un furto avvenuto nella notte tra il 2 e 3 luglio nell'abitazione di un parroco di Trepuzzi. L'uomo in forte stato di choc ha chiesto aiuto ai vicini e ha telefonato ai familiari accorsi tutti in suo aiuto. Sul posto poco dopo i carabinieri che, dopo il sopralluogo in casa, hanno raccolto la testimonianza del parroco: ricordava ben poco. Ha sentito solo qualche rumore e aveva visto qualcuno aggirarsi in casa. Senza riuscire a identificare nessuno. I soldi sottratti erano parte della pensione da poco riscossa. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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