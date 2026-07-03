Nicaragua fermato dalla polizia il vescovo emerito Juan Abelardo Mata
In Nicaragua, il vescovo emerito di Estelí è stato fermato dalla polizia e posto sotto sorveglianza nella sua abitazione. La notizia è stata diffusa tramite un servizio televisivo. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del fermo o sulla durata della sorveglianza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità religiose e la comunità locale.
In Nicaragua c’è apprensione per il vescovo emerito di Estelí, Abelardo Mata, fermato dalla polizia e posto sotto sorveglianza nella sua abitazione. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Nicaragua, fermato dalla polizia il vescovo emerito Juan Abelardo Mata
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