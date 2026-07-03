Nicaragua, fermato dalla polizia il vescovo emerito Juan Abelardo Mata

Notizia in breve

In Nicaragua, il vescovo emerito di Estelí è stato fermato dalla polizia e posto sotto sorveglianza nella sua abitazione. La notizia è stata diffusa tramite un servizio televisivo. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del fermo o sulla durata della sorveglianza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità religiose e la comunità locale.