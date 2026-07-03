Corea del Sud, missionario italiano attende giovani Gmg

Notizia in breve

Un missionario italiano di 66 anni, nato a Piansano, attende i giovani partecipanti alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù. Da anni opera in Corea del Sud, dedicandosi a fornire assistenza ai più bisognosi. Recentemente, ha scritto di nuovo ai giovani, sottolineando il suo impegno e la presenza nel paese asiatico. La sua attività si concentra sull’aiuto alle comunità locali e sulla promozione di iniziative di solidarietà.