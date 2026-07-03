Corea del Sud missionario italiano attende giovani Gmg
Un missionario italiano di 66 anni, nato a Piansano, attende i giovani partecipanti alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù. Da anni opera in Corea del Sud, dedicandosi a fornire assistenza ai più bisognosi. Recentemente, ha scritto di nuovo ai giovani, sottolineando il suo impegno e la presenza nel paese asiatico. La sua attività si concentra sull’aiuto alle comunità locali e sulla promozione di iniziative di solidarietà.
Nato 66 anni fa a Piansano, piccolo centro del viterbese, padre Vincenzo Bordo è missionario in Corea del Sud, dove ha preso ancora una volta carta e penna per i suoi poveri. Servizio di Clara Iastosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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