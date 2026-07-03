Bagagli consegnati dopo nove giorni vacanza rovinata per una famiglia siciliana arrivata in Puglia | Ryanair condannata a risarcire il danno

Da lecce.corriere.it 3 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una famiglia siciliana ha trascorso i primi nove giorni di una vacanza in Puglia senza i bagagli, che sono stati consegnati solo dopo questo periodo. La partenza era prevista per due settimane, ma l'assenza dei bagagli ha compromesso il soggiorno. Ryanair è stata condannata a risarcire i danni causati dal ritardo nella consegna. La famiglia non ha potuto usufruire di vestiti, medicinali e altri effetti personali durante i giorni senza bagagli.

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La vacanza in Puglia doveva durare due settimane. Per una famiglia siciliana, però, i primi nove giorni sono trascorsi senza bagagli: niente vestiti, medicinali, effetti personali né il necessario per il mare. Una vicenda arrivata davanti al giudice di pace di Brindisi, che ha accolto la domanda dei passeggeri e condannato Ryanair a risarcire sia i danni economici sia quelli morali, oltre alle spese legali.Il caso riguarda un volo Palermo-Brindisi. All’arrivo nello scalo pugliese, i passeggeri hanno scoperto che i loro bagagli non erano stati imbarcati all’aeroporto di partenza. Le valigie, secondo quanto emerso nel procedimento, non erano mai partite insieme ai viaggiatori. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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