Un'auto è finita in una scarpata lungo la statale 274 tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca. A bordo viaggiava un uomo di 46 anni, che ha perso la vita sul colpo. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. La vettura si è ribaltata in un punto sconosciuto della strada, senza altri veicoli coinvolti.

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, in Salento. Un uomo di 46 anni, di Cutrofiano, Pierpaolo Pellegrino, ha perso la vita mentre viaggiava sulla sua Fiat Grande Punto. All'altezza dello svincolo per Acquarica-Presicce ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata e schiantandosi contro un albero. A nulla sono valsi i soccorsi. Su posto i vigili del fuoco e i carabinieri. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Salento, auto in una scarpata: muore il 46enne Pierpaolo Pellegrino. Inutili i tentativi di soccorso

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