Pagamenti INPS di giugno 2026 | tutte le date da ricordare

I pagamenti INPS di giugno 2026 sono previsti per il mese stesso, con le date specifiche non ancora comunicate. Questo mese segna anche l’inizio della campagna di rimborsi 730, che si svolgerà con le buste paga di luglio per i lavoratori dipendenti e con i cedolini di pensione di agosto per i pensionati.

Quando arrivano i pagamenti INPS di giugno 2026? Il mese di giugno significa avvio dell’estate ma anche l’ultimo miglio prima della campagna dei rimborsi 730 che debutterà con la busta paga di luglio per i dipendenti e con il cedolino di pensione di agosto per i pensionati. In attesa dell’agognato rimborso IRPEF proseguono a giugno i pagamenti delle principali prestazioni INPS. Analizziamone le date in dettaglio. Indice. Pagamenti INPS di giugno 2026: Assegno Unico Universale. Pagamenti INPS di giugno 2026: Assegno di Inclusione. Pagamenti INPS di giugno 2026: Supporto Formazione e Lavoro. Pagamenti INPS di giugno 2026: NASpI e DIS-COLL. Pagamenti INPS di giugno 2026: Assegno Unico Universale. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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PAGAMENTI INPS GIUGNO 2026: TUTTE LE DATE UFFICIALI DA CONTROLLARE

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