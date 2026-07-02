Nel Salento, i carabinieri di Otranto hanno individuato sei piccoli alloggi all’interno di un caseggiato, dove vivevano 23 persone tra muffa e assenza di acqua potabile. Le strutture, di pochi metri quadrati ciascuna, presentavano condizioni igienico-sanitarie molto deteriorate. Il proprietario è stato denunciato e il sequestro degli alloggi è stato disposto.

I carabinieri di Otranto (Lecce) hanno scoperto sei mini alloggi di pochi metri quadri all'interno dei quali alloggiavano 23 persone, in condizioni igienico sanitarie gravemente precarie. I militari lo hanno accertato nell'ambito di controlli contro il fenomeno delle case pollaio, spesso teatro di situazioni di degrado abitativo, abusivismo edilizio e locazioni irregolari. Il proprietario dell'immobile, un 75enne del posto, è stato denunciato per abuso edilizio e omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro preventivo d'urgenza dell'immobile, da cui erano stati ricavati i sei alloggi risultati abusivi. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Case pollaio in Salento, trovate 23 persone che vivevano tra muffa e senza acqua potabile: scatta il sequestro, denunciato il proprietario

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