La carta da costo nascosto ad asset strategico | trasforma il tuo archivio in valore digitale

Da urbanpost.it 17 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'azienda ha annunciato la trasformazione del proprio archivio cartaceo in un patrimonio digitale. La carta, solitamente considerata un costo nascosto, viene ora vista come un asset strategico per creare valore. La gestione tradizionale dei documenti cartacei, spesso percepita come un peso, si sta evolvendo verso soluzioni digitali che consentono di valorizzare la memoria operativa dell'azienda. La transizione punta a ottimizzare l'uso delle informazioni conservate.

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Nelle aziende la  carta  viene spesso trattata come un peso da conservare più che come un patrimonio informativo da valorizzare. Eppure, proprio in quella massa apparentemente statica, si trova una parte importante della memoria operativa di un’impresa. Negli ultimi anni il tema della gestione documentale ha assunto un ruolo molto più centrale rispetto al passato. Non solo per ragioni normative o fiscali, ma soprattutto per motivi economici e organizzativi. Un archivio inefficiente produce costi continui: rallenta il lavoro, genera errori, allunga i tempi di ricerca e sottrae spazio fisico che potrebbe essere destinato ad attività produttive. Il problema è che questi costi raramente compaiono in modo evidente nel bilancio aziendale. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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