Durante la seconda serata di NXT Revenge, Tatum Paxley ha difeso con successo il titolo NXT Women’s North American Championship in un Casket Match contro Blake Monroe. La sfida si è svolta con intensi scambi tra le due contendenti, terminando con la vittoria di Paxley. La vittoria permette a Paxley di mantenere il suo titolo in occasione di questa speciale serata dedicata alla federazione.

Tatum Paxley ha mantenuto il NXT Women’s North American Championship superando Blake Monroe in un brutale Casket Match nella seconda serata speciale di NXT Revenge. Il percorso di Blake Monroe verso la rivincita contro Tatum Paxley. La rivalità tra le due wrestler andava avanti da settimane. Dopo aver battuto Izzi Dame in uno Steel Cage Match nell’episodio speciale di NXT a Houston, Blake Monroe aveva attaccato la campionessa Tatum Paxley scappando con la sua cintura. Da lì era nato il primo confronto diretto a Stand and Deliver, dove Tatum Paxley era riuscita a difendere il titolo nel più importante show dell’anno per la NXT. Dopo la sconfitta a Stand and Deliver, Blake Monroe aveva ricevuto in regalo dal Vanity Project una versione personalizzata del titolo Nord Americano, e la cosa ha portato dritti al Casket Match di questa notte.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ecco come è andato il Casket Match tra Tatum Paxley e Blake Monroe

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