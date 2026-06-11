Viterbo nuovi sindaci | Ciambella punta su ascolto e servizi

Notizia in breve

I nuovi sindaci di Viterbo e Civita Castellana hanno presentato le prime linee di intervento. Il sindaco di Viterbo ha annunciato un focus su ascolto e servizi pubblici, senza dettagli specifici. Il nuovo primo cittadino di Civita Castellana ha promesso cambiamenti nella gestione comunale. Nessuna informazione su progetti concreti o tempi di attuazione. Restano da vedere le misure effettive che verranno adottate nei prossimi mesi.