Viterbo nuovi sindaci | Ciambella punta su ascolto e servizi

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I nuovi sindaci di Viterbo e Civita Castellana hanno presentato le prime linee di intervento. Il sindaco di Viterbo ha annunciato un focus su ascolto e servizi pubblici, senza dettagli specifici. Il nuovo primo cittadino di Civita Castellana ha promesso cambiamenti nella gestione comunale. Nessuna informazione su progetti concreti o tempi di attuazione. Restano da vedere le misure effettive che verranno adottate nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave? In Breve Nuovi amministratori eletti nella provincia di Viterbo: il sostegno ai civismi. Luisa Ciambella ha espresso i propri auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci che guideranno i comuni della provincia di Viterbo dopo l’esito delle elezioni amministrative. La coordinatrice del Movimento Lista Civica Rocca Presidente – Per il Bene Comune ha sottolineato come l’amministrazione di una comunità comporti una responsabilità di grande rilievo. Secondo quanto dichiarato, i nuovi eletti dovranno porre ogni giorno al centro l’ascolto dei cittadini, la crescita del territorio e la qualità dei servizi offerti. Il ruolo di Danilo Corazza e l’impegno delle liste civiche. Tra i nuovi vertici amministrativi spicca il nome di Danilo Corazza, chiamato a guidare la città di Civita Castellana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Viterbo.

viterbo nuovi sindaci ciambella punta su ascolto e servizi
© Ameve.eu - Viterbo, nuovi sindaci: Ciambella punta su ascolto e servizi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Viterbo: nuovi concorsi in arrivo per i servizi della Provincia

Revolut punta sulla famiglia: nuovi servizi per ogni etàRevolut ha annunciato il lancio di nuovi servizi pensati per le famiglie, offrendo strumenti specifici per ogni fascia d’età.

Argomenti più discussi: Viterbo News 24 - Foto; Ambiente: Battistoni (FI), bene stop a megaparco eolico Viterbo.

viterbo nuovi sindaci ciambellaBuon lavoro ai nuovi sindaci della Tuscia, il civismo continua a rappresentare una risorsa importanteBuon lavoro ai nuovi sindaci della Tuscia, il civismo continua a rappresentare una risorsa importante. Politica - Il commento di Luisa Ciambella (Movimento Lista Civica Rocca Presidente – Per il Ben ... tusciaweb.eu

viterbo nuovi sindaci ciambellaCiambella: Buon lavoro ai sindaci eletti, il civismo resta una risorsa fondamentale per il territorioNewTuscia  – VITERBO  – Desidero rivolgere i miei migliori auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei comuni della provincia di Viterbo. Amministrare una comunità significa assumersi una gran ... newtuscia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web