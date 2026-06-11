Viterbo nuovi sindaci | Ciambella punta su ascolto e servizi
I nuovi sindaci di Viterbo e Civita Castellana hanno presentato le prime linee di intervento. Il sindaco di Viterbo ha annunciato un focus su ascolto e servizi pubblici, senza dettagli specifici. Il nuovo primo cittadino di Civita Castellana ha promesso cambiamenti nella gestione comunale. Nessuna informazione su progetti concreti o tempi di attuazione. Restano da vedere le misure effettive che verranno adottate nei prossimi mesi.
? Punti chiave? In Breve Nuovi amministratori eletti nella provincia di Viterbo: il sostegno ai civismi. Luisa Ciambella ha espresso i propri auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci che guideranno i comuni della provincia di Viterbo dopo l’esito delle elezioni amministrative. La coordinatrice del Movimento Lista Civica Rocca Presidente – Per il Bene Comune ha sottolineato come l’amministrazione di una comunità comporti una responsabilità di grande rilievo. Secondo quanto dichiarato, i nuovi eletti dovranno porre ogni giorno al centro l’ascolto dei cittadini, la crescita del territorio e la qualità dei servizi offerti. Il ruolo di Danilo Corazza e l’impegno delle liste civiche. Tra i nuovi vertici amministrativi spicca il nome di Danilo Corazza, chiamato a guidare la città di Civita Castellana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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