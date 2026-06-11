Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2026 ore 09 | 10
Alle 09:10 del 11 giugno 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. È stato rilevato un servizio di informazione sulla mobilità fornito dalla regione. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi significativi in questa fascia oraria. La situazione del traffico sembra stabile, con eventuali variazioni monitorate in tempo reale. Nessuna chiusura stradale o restrizione temporanea è stata comunicata fino a questo momento.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare traffico rallentato tra Cassia bis Aurelio ecoden interna tra case linea pietra nomentane l'allaccio con la Roma Teramo poi traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale in direzione del centro in entrata verso il centro code sulla via Flaminia 3 raccordo anulare via dei Due Ponti e sulla via Salaria altezza aeroporto dell'Urbe a sud della capitale code sulla statale Pontina altezza Pomezia verso la capitale scendendo sempre sulla Pontina un incidente crea coda all'altezza di via Laurentina poi un altro incidente crea Disagi con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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