Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2026 ore 09 | 10

Da romadailynews.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 09:10 del 11 giugno 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. È stato rilevato un servizio di informazione sulla mobilità fornito dalla regione. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi significativi in questa fascia oraria. La situazione del traffico sembra stabile, con eventuali variazioni monitorate in tempo reale. Nessuna chiusura stradale o restrizione temporanea è stata comunicata fino a questo momento.

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