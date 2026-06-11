Il giocatore Antonio Vergara non ha ricevuto offerte di trasferimento. L'allenatore Allegri sta valutando la sua posizione nel club. Le voci di mercato circolate nelle ultime settimane non hanno portato a proposte ufficiali. Vergara rimane nel roster del Napoli, mentre il tecnico si riserva di decidere il suo impiego futuro. La situazione rimane invariata, senza cambiamenti nelle trattative o nelle proposte ufficiali.

Antonio Vergara resta nei piani del Napoli. Le voci di mercato delle ultime settimane hanno acceso il dibattito sul suo futuro, ma la posizione del club azzurro appare chiara. Al momento non c’è alcuna apertura concreta a una cessione. Il giovane centrocampista è finito nel mirino di più società. Como e Tottenham hanno seguito con attenzione la sua crescita. L’interesse, però, non ha ancora prodotto passi ufficiali. Secondo il Corriere dello Sport, il tema è nato quasi all’improvviso: “gli occhi del Como e del Tottenham, innanzitutto, hanno innescato un po’ all’improvviso e anche a sorpresa la discussione sul futuro di Vergara”. Il Napoli non vuole disperdere uno dei profili più interessanti del proprio patrimonio tecnico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Vergara, niente offerte: Allegri pronto a valutarlo

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