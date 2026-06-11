Circa 650 missili Tomahawk sono stati schierati nel Golfo Persico con destinazione Iran. Le forze militari statunitensi hanno posizionato questa quantità di armamenti nella regione, senza specificare le infrastrutture iraniane potenzialmente colpite. La tecnologia a bassa quota dei Tomahawk consente di aggirare alcune difese aeree, rendendo più difficile intercettarli. La mossa arriva in un contesto di tensione tra le due parti.

? Domande chiave? In Breve Gli Stati Uniti schierano 650 missili Tomahawk nel Golfo Persico in attesa di una svolta nei negoziati con l’Iran. Almeno 15 cacciatorpediniere e due sottomarini armati con circa 650 missili Tomahawk sono attualmente posizionati tra il Mar Arabico e il Mediterraneo orientale. Questa massiccia presenza militare statunitense segue le voci di mesi riguardanti un possibile ricorso a queste armi contro l’Iran, qualora le trattative diplomatiche non raggiungessero la risoluzione sperata. L’impiego di questa tecnologia rappresenta una pressione politica immediata, capace di garantire una forza offensiva a lungo raggio e una deterrenza costante nel teatro operativo. La tecnologia del Tomahawk: precisione chirurgica a bassa quota. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - USA: 650 missili Tomahawk schierati nel Golfo verso l’Iran

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US military footage of of warship firing Tomahawk missile at Iran

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